İlk yıllarda ve yaklaşık 64 bin kilometreye (40 bin mil) kadar iki araç türü benzer arıza oranları gösterirken, yüksek kilometrelere ulaşıldığında elektrikli araçlar arıza ve yoldan çekilme oranlarında belirgin bir üstünlük sağladı.

Araştırma verilerine göre 193 bin kilometre (120 bin mil) sınırına ulaşan benzinli otomobillerin muayeneden geçememe ya da arıza yapma ihtimali yüzde 23,5 olarak ölçülürken, elektrikli otomobillerde bu oran yüzde 16 seviyesinde kaldı. Yaşları ilerlese ve yıllık bazda daha fazla kilometre yapsalar bile elektrikli araçlar daha düşük arıza oranlarını korumayı başardı. Hem benzinli hem elektrikli versiyonu bulunan ortak modeller kıyaslandığında da Volkswagen Golf haricindeki neredeyse tüm araçlarda elektrikli türevlerin daha dayanıklı olduğu görüldü.

AĞIRLIK LASTİKLERİ AŞINDIRIYOR FAKAT SÜSPANSİYONU ETKİLEMİYOR

Sonradan elektrikliye dönüştürülen veya büyük bataryalar eklenen modellerin artan ağırlığı, lastik aşınmasını benzinli araçlara kıyasla artırdı. Ancak BMW i3 gibi doğrudan elektrikli altyapıyla tasarlanan mimarilerde bu durum daha sınırlı kaldı. İlginç bir şekilde bu ek ağırlık süspansiyon sistemleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı ve elektrikli otomobiller yüksek kilometrede dahi benzinli rakiplerine göre daha az süspansiyon arızası verdi.

REJENERATİF FREN AVANTAJI VE KOROZYON UYARISI

Elektrikli araçların en büyük mekanik avantajlarından biri rejeneratif frenleme sistemi oldu. Yavaşlama anında enerjiyi geri kazanan bu sistem sayesinde sürtünmeli geleneksel frenler daha az kullanılıyor ve fren kaynaklı aşınmaların önüne geçiliyor. Buna karşın uzmanlar, 10 yaşından büyük elektrikli araçlarda kullanılmayan mekanik frenlerde korozyon oluşabileceğine dikkat çekerek, sürücülerin zaman zaman geleneksel frenleri de aktif olarak kullanmalarını öneriyor.

Ayrıca muayene testleri batarya sağlığını doğrudan ölçmese de bağımsız araştırmalar elektrikli araç bataryalarının 145 bin kilometre sonrasında bile kapasitelerinin yüzde 90'ını koruduğunu gösteriyor. Genel sonuçlar, daha az hareketli parçaya sahip elektrikli otomobillerin teorik dayanıklılık avantajını gerçek dünya verileriyle teyit ediyor.