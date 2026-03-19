Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Cama tutucu asmak yasak; 21 bin lira cezası var

Ön Cama Telefon Tutucu Yasaklanıyor

Yeni trafik düzenlemesine göre, araçların ön camına sabitlenen telefon tutucular artık yasaklı ekipmanlar arasında yer alacak. Bu cihazların sürücünün görüşünü engellediği ve dikkat dağınıklığına yol açtığı gerekçesiyle kullanımına izin verilmeyecek.