Trafikte güvenliği artırmaya yönelik yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Sürücülerin görüş alanını daraltan ekipmanlar artık yasak kapsamına alınırken, özellikle ön cama yerleştirilen telefon tutucular ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Cama tutucu asmak yasak; 21 bin lira cezası var
Yeni trafik kanunu vatandaşı ceza kıskacına almaya devam ediyor. Artık ön cama sabitlenen telefon tutuculara da ceza geliyor. Sürücüler bunu yapmaları halin 21 bin lira ceza yiyecekDerleyen: Aykut Metehan
Ön Cama Telefon Tutucu Yasaklanıyor
Yeni trafik düzenlemesine göre, araçların ön camına sabitlenen telefon tutucular artık yasaklı ekipmanlar arasında yer alacak. Bu cihazların sürücünün görüşünü engellediği ve dikkat dağınıklığına yol açtığı gerekçesiyle kullanımına izin verilmeyecek.
21 Bin TL Ceza ve 30 Gün Trafikten Men
Kurallara uymayan sürücüler için yaptırımlar oldukça ağır. Denetimlerde ihlal tespit edilmesi halinde:
21 bin TL idari para cezası uygulanacak
Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilecek
Ayrıca araç kullanırken video izleyen veya görüntülü konuşma yapan sürücüler de aynı cezalarla karşılaşacak.
Telefon Tutucular Nereye Takılabilecek?
Yeni düzenleme, telefon tutucuların tamamen yasaklanmasını değil, doğru konumlandırılmasını hedefliyor. Buna göre sürücüler:
Havalandırma ızgaralarını
Orta konsolu
Göğüs kısmını
kullanabilecek. Ancak cihazların cam hizasını aşmaması şartı aranacak.
Denetimler Sıkılaşıyor
Yetkililer, özellikle bayram öncesi trafikte denetimlerin artırılacağını belirtiyor. Sürücünün dikkatini dağıtan veya görüş alanını daraltan her türlü cihaz kullanımı ihlal kapsamında değerlendirilecek.
Sürücülere Uyarı
Yeni kurallarla birlikte araç sahiplerinin iç düzenlerini gözden geçirmesi gerekiyor. Özellikle ön cama takılan telefon tutucuların kaldırılması ve daha güvenli alanlara taşınması önem taşıyor.