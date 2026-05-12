Milyonlarca dolar kazanan bazı yıldızlar iflas başvurusu yapmak zorunda kalırken, bazıları ise borçlarını kapatabilmek için yıllarca yeniden çalıştı.

Hollywood’dan müzik dünyasına kadar kariyerlerinin zirvesinde büyük servetlere ulaşan birçok ünlü, yanlış finansal tercihler ve kontrolsüz harcamalar nedeniyle ekonomik çöküşle karşı karşıya kaldı.

İşte şöhretlerine rağmen maddi sıkıntılar yaşayan 14 ünlü isim…

Mike Tyson

Dünyanın en ünlü boksörlerinden biri olan Mike Tyson, kariyeri boyunca yüz milyonlarca dolar kazandı. Ancak gösterişli yaşam tarzı, lüks malikaneler, egzotik hayvanlar ve aşırı harcamalar onu büyük bir borç yükünün içine sürükledi. Tyson, 2003 yılında milyonlarca dolarlık borç nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Daha sonra oyunculuk ve podcast projeleriyle yeniden gelir elde etmeye çalıştı.

Nicolas Cage

Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, özel adalar, tarihi şatolar ve sıra dışı koleksiyonlara yaptığı harcamalarla uzun süre gündemde kaldı. Yaklaşık 150 milyon dolarlık servete ulaşan oyuncu, yüksek vergi borçları nedeniyle mali kriz yaşadı. Borçlarını ödeyebilmek için çok sayıda film projesinde yer almak zorunda kaldı.

MC Hammer

1990’ların en çok kazanan sanatçıları arasında yer alan MC Hammer, yalnızca bir yılda devasa gelir elde etti. Ancak yüzlerce kişilik çalışan ekibi ve milyonlarca dolarlık yaşam giderleri mali açıdan büyük yük oluşturdu. Albüm satışlarının düşmesiyle gelir kaybı yaşayan sanatçı, 1996 yılında iflas etti.

Toni Braxton

Grammy ödüllü şarkıcı Toni Braxton, sağlık sorunları ve kötü sözleşmeler nedeniyle iki kez iflas başvurusunda bulundu. Lupus ve kalp rahatsızlıklarının getirdiği yüksek tedavi masrafları, ekonomik sıkıntılarını artırdı. Ayrıca müzik şirketleriyle yaptığı anlaşmalardan beklediği kazancı sağlayamadı.

50 Cent

Ünlü rapçi 50 Cent, yaptığı yatırımlarla büyük kazançlar elde etse de açılan davalar ve hukuki süreçler nedeniyle maddi baskı altına girdi. 2015 yılında iflas koruma başvurusu yapan sanatçının milyonlarca dolarlık dava masrafıyla mücadele ettiği açıklandı.

Gary Coleman

“Diff’rent Strokes” dizisiyle çocuk yaşta ünlenen Gary Coleman, kazandığı paranın ailesi ve menajerleri tarafından kötü yönetildiğini söyledi. Maddi sorunlar nedeniyle 1999 yılında iflas eden oyuncu, ilerleyen yıllarda farklı işlerde çalışmak zorunda kaldı.

Kim Basinger

Kim Basinger’ın Georgia’daki Braselton kasabasının büyük bölümünü satın alması, Hollywood tarihinin en başarısız yatırımlarından biri olarak değerlendirildi. Başarısız olan proje nedeniyle büyük zarar eden oyuncu, ayrıca bir filmden ayrılması sonrası açılan dava sonucunda ciddi tazminatlar ödedi.

Burt Reynolds

1970 ve 1980’lerin en popüler oyuncularından Burt Reynolds, başarısız yatırımlar ve maliyetli boşanma süreci nedeniyle ekonomik sorun yaşadı. Azalan gelirleri ve yüksek yaşam giderleri nedeniyle 1996 yılında iflas başvurusunda bulundu.

Meat Loaf

Dünyaca ünlü “Bat Out of Hell” albümüyle büyük başarı yakalayan Meat Loaf, yapımcılarıyla yaşadığı hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süre gelir kaybı yaşadı. 1983 yılında iflas eden sanatçı, daha sonra kariyerine yeniden ivme kazandırarak mali durumunu toparladı.

Pamela Anderson

“Baywatch” dizisiyle dünya çapında tanınan Pamela Anderson, vergi borçları ve yanlış mali planlamalar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadı. Özellikle Malibu’daki evine yaptığı yüksek harcamalar ve davalar, mali sorunlarını büyüttü.

Willie Nelson

Country müziğinin efsane isimlerinden Willie Nelson, ABD vergi kurumu IRS’ye milyonlarca dolar borçlandı. Mal varlıklarına el konulmasının ardından yoğun konser programlarıyla borçlarını ödemeye çalıştı.

Lindsay Lohan

Çocuk yaşta şöhrete kavuşan Lindsay Lohan, hukuki problemler, rehabilitasyon süreçleri ve yüksek harcamalar nedeniyle ciddi mali kayıplar yaşadı. Kariyerindeki durgunluk da gelirlerinin önemli ölçüde azalmasına neden oldu.

Sinbad

1990’ların sevilen komedyenlerinden Sinbad, yıllar içinde büyüyen vergi borçları ve iflas haberleriyle gündeme geldi. Başarılı kariyerine rağmen ekonomik sorunlardan kurtulmakta zorlandı.

Wesley Snipes

Aksiyon filmlerinin tanınan isimlerinden Wesley Snipes, vergi beyannamesi vermediği gerekçesiyle hukuki süreçlerle karşı karşıya kaldı. Vergi suçlamaları nedeniyle ceza alan oyuncunun milyonlarca dolarlık borçla mücadele ettiği belirtildi.