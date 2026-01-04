ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 takvimine göre YKS Haziran'da, KPSS Eylül'de, LGS kapsamındaki merkezi sınav ise 14 Haziran'da düzenlenecek.

Milyonlarca üniversite adayının katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek.

Takvime göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar sabah oturumunda, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar öğleden sonra oturumunda uygulanacak. YKS sonuçları Temmuz ayı içinde açıklanacak.

KPSS MARATONU EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların gireceği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi belli oldu. 2026 KPSS Lisans oturumları (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim'de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

AKADEMİK VE DİL SINAVLARI

Lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2026'da üç kez uygulanacak. İlk ALES Mayıs ayında olacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde iki kez yapılacak. Yıl boyunca e-YDS sınavları da ÖSYM tarafından düzenlenecek.

DİĞER ÖNEMLİ SINAVLAR

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 19 Temmuz'da yapılacak.Adaylar, 2026 sınav takviminin tüm detaylarına, başvuru ve sonuç tarihlerine ÖSYM'nin "osym.gov.tr" sitesinden erişebilecek.

LGS VE BURSLULUK SINAVI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026'da düzenlenecek merkezi sınavlara göre, 2025-2026 eğitim yılı sonunda 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ise netleşti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin başvurabileceği bursluluk sınavı 26 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek.