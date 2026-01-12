Atv’de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez 500 bin TL’lik sorusuyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yarışmada sorulan soru, Instagram’da en çok beğeni alan fotoğrafla ilgiliydi "Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?"

Şıklarda Lionel Messi, Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo ve “Yumurta” yer aldı. Yarışmacı uzun süre düşündükten sonra geçmişte sosyal medyada büyük ses getiren “yumurta” fotoğrafını işaretlemeyi tercih etti. Ancak doğru cevap Lionel Messi’ydi.

Arjantinli yıldızın, 2022 Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından paylaştığı kutlama fotoğrafı Instagram’da yaklaşık 75 milyon beğeni alarak platform tarihinin en çok beğenilen gönderisi oldu.

Yanlış cevap veren yarışmacı, 500 bin TL’lik büyük ödül şansını kaçırırken yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı. Soru ve doğru cevap, yayın sonrası kısa sürede gündem olurken sosyal medyada da yoğun tartışmalara yol açtı.