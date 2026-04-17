Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüten şüphelileri takibe aldı. Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 kişi kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra; tabancalar, kesici aletler ve uyuşturucu haplar da ele geçirildi.

Yapılan teknik incelemeler, suç şebekesinin izlediği yolu deşifre etti. İl genelinde toplanan bahis paralarının, takibi zorlaştırmak amacıyla kripto para platformlarına aktarıldığı ve buradan yurt dışına transfer edildiği saptandı. Şüphelilerin banka hesap hareketlerini inceleyen uzmanlar, toplam işlem hacminin 1.4 milyar TL’ye ulaştığını belirledi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen zanlılardan C.K. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 6 şüpheli (A.B., V.B., K.Ö., F.Ö., H.B. ve E.K.Ö.) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.