EMEKLİNİN CEBİNDE PARA BİTTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ekonomik tablonun vahametini gözler önüne serdi. Akay, vatandaşın sırtındaki vergi ve ceza yükünün dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade etti.

18,6 MİLYAR LİRALIK CEZA KISKACI

Akay, vatandaşa, 18,6 milyar liralık vergi aslının ve cezasının kesildiği bilgisini verdi. "Esnafa gelince ufak bir borcunu ödeyemediği zaman haciz yapıyorlar. Emeklinin maaşına bloke koyuyorlar" dedi. Akay'ın paylaştığı videoda konuşan vatandaş ise "Vergi, zam ve ceza. Başka dertleri yok" diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

PAZARDAN BU KADARINI ALABİLDİ

Bir başka vatandaş, pazardan aldığı ürünleri göstererek "Gücümüz yetmiyor, emekliyiz. Cebimdeki para bitti" diyerek ekonomiden yakındı. Akay ise kaynakların düzgün kullanılması gerektiğini vurguladı, "zam verilmeden nasıl alacaksınız" dedi.