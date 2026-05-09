Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen ve Türkiye'yi sarsan "998 milyon liralık" dev siber vurgun soruşturmasında yargı süreci hız kazandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz takibiyle çökertilen şebekede, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı daha "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖYNÜK’TEN BAŞLADI, 5 İLE UZANDI

Her şey Bolu’nun Göynük ilçesinde iki vatandaşın dijital ağlara düşürülmesiyle başladı. "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla başlatılan soruşturma; İstanbul, Ankara, Hakkari, Mardin ve Rize hattına kadar uzandı. Jandarma Siber ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla yakalanan 15 şüpheliden ilk etapta 3'ü tutuklanmıştı.

MİLYARLIK VURGUNDA 9 TUTUKLAMA

Sosyal medya platformlarını kullanarak vatandaşların cebine göz diken şebekenin, yaklaşık 1 milyar liraya yakın (998 milyon TL) haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Bugün adliye sarayına çıkarılan 9 şüpheliden 6'sı hakkında "tutuklama" kararı çıkarken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında toplam tutuklu sayısı 9’a ulaşarak şebekeye ağır bir darbe indirildi.

3 Firari İçin Kırmızı Alarm

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte şebekenin yabancı uyruklu ayakları da deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu 3 şüphelinin operasyon öncesi yurt dışına kaçtığı saptandı. Firari şahısların yakalanması için uluslararası hukuki süreç başlatılırken, jandarmadaki diğer şüphelilerin sorgu işlemleri ise devam ediyor.