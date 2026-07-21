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1 milyar 63 milyon dolarlık maddi destek verdiğimiz Somali Türk vatandaşların vize uygulamıştı. İYİ Partiden Turhan Çömez CHP’den de Utku Çakırözer konuyu TBMM gündemine taşımıştı.

Somali’nin Ankara Büyükelçiliğine başvuran Turhan Çömez’e vize alması gerektiği belirtilmişti.

DİPLOMATİK ENGEL KALKTI, BORDODA VİZE SÜRECEK

Eleştirilerin ardından Somali makamları harekete geçti. Vizede düzenleme yapma kararı aldılar. Sözcü’de Deniz Ayhan'ın haberine göre; diplomatik, yeşil ve gri pasaport sahipleri için vize muafiyeti getirilirken, bordo pasaport için ise vize sürecek.

Türkiye Somali’ye bugüne kadar maddi yardımın yanı sıra bir hastane, bir üniversite ve bir de Havaalanı yapımında bulunmuştu.

Mogadişu’da dondurma fabrikası kurulurken, üç savaş gemimiz korsanlarla mücadele sürüyor. Ankara’da büyükelçilik için 5 bin metrekare arsa bağışlanmıştı. 3 bin metrekarelik büyükelçilik binasını da Türkiye yapıyor.

Ayrıca Mogadişu’da 50 milyon dolara Askeri Eğitim Üssü kurduk.