Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından internet üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, organize bir ağ ortaya çıkarıldı.

YILLIK İŞLEM HACMİ 8 MİLYAR LİRA

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin kimlik ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından detaylı bir inceleme yapıldı. Yasa dışı bahis paralarının transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 farklı banka hesabı mercek altına alındı. Yapılan geriye dönük incelemelerde, bu hesaplar üzerinden dönen yıllık para trafiğinin 8 milyar lira gibi devasa bir boyutta olduğu tespit edildi.

27 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'dan 23, Antalya'dan 6, Batman ve Hakkari'den 5'er, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa'dan 4'er, İzmir, Bursa, Adana, Hatay ve Van'dan 3'er, Mardin, Mersin, Aydın'dan 2'şer, Ankara, Samsun, Gaziantep, Nevşehir, Burdur, Kocaeli, Niğde, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla ve Siirt'ten 1'er olmak üzere 27 ilde toplam 84 şüpheli tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

72 kişi yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 4'ünün halihazırda farklı suçlardan cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari durumdaki 8 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin operasyonları devam ediyor. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.