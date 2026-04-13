Büyük Kulüp’ün gerçekleşen genel kuruluna, iş ve siyaset dünyasının ağır topları çıkarma yaparken, toplantıya "ibra" tartışmaları ve yüksek aidatlar damga vurdu.

CEMİYET VE SİYASETİN ZİRVESİ BİR ARADA

tclira.com'da yer alan habere göre; İstanbul’un en prestijli sosyal kulüplerinden biri olan Büyük Kulüp, genel kurul toplantısında Türkiye’nin tanınmış isimlerini ağırladı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve siyasetçi Mehmet Ağar gibi isimlerin katıldığı toplantıda, divan başkanlığına oy birliğiyle armatör Tahir Kıran seçildi. Başkan yardımcılıklarını ise Ural Aküzüm ve Avukat Fuat Söktaş üstlendi.

Toplantının açılışını yapan Büyük Grup Başkanı Talat Yılmaz, son seçimden bu yana kulüp içindeki gerginliğin sönmediğini ve mevcut yönetimin yoğun bir muhalefet baskısı altında olduğunu dile getirdi. Söz alan üyelerden gelen eleştiriler ise oldukça sertti.

Anadolu Yakası Müteahhitler Birliği Başkanı Melih Tavukçuoğlu, inşaat ve yenileme çalışmalarında belirlenen bütçelerin dışına çıkıldığını öne sürdü. Eski Genel Sekreter Erkan Ülker ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Mehmet Kuriş, uygulamaların tüzüğe uygunluğu konusunda yönetime uyarılarda bulundu. Ali Ulvi Erim, mevcut kadroyu tecrübesizlikle itham ederken; bazı üyeler ibra edilmeme yönünde görüş bildirerek gelecek seçimler için "ittifak" sinyali verdi.

ESKİ DOSTLAR KARŞI KARŞIYA

Genel kurulda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kulüp içindeki bölünmenin derinliği oldu. Mevcut başkan Talat Yılmaz ile muhalif kanattaki pek çok ismin geçmişte aynı yönetimde görev yapmış olması, kulüpteki krizin köklerinin eski yönetim kadrolarına dayandığını gösterdi.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ, AİDATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Uzun süren tartışmaların ardından yapılan oylama sonucunda yönetim ve denetim kurulları oy çokluğuyla ibra edildi. Kulübün mali yapısına dair alınan kararlar ise dikkat çekiciydi:

Giriş aidatı 3 milyon TL olarak belirlendi (5 milyon TL'ye yükseltilmesi teklifi reddedildi). Yıllık aidat 12 bin TL oldu.