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Kaynak: Haber Merkezi

Güney Kore'nin en büyük holdinglerinden SK Group'un Başkanı Chey Tae Won ile eski eşi Roh Soh Yeong arasındaki milyarlarca dolarlık boşanma davasında karar verildi.

Kamuoyunun senelerdir yakından takip ettiği davada milyarder iş insanının eski eşine mal paylaşımı kapsamında 645 milyon dolar (30 milyar TL) ödemesine hükmedildi.

Bu miktar, ülke tarihinin en yüksek boşanma tazminatı olarak kayıtlara geçti. Ne var ki rekor niteliğindeki miktar, Roh'un daha önce hak kazandığı 945 milyon dolarlık tazminatın altında kaldı.

2024 senesinde meydana gelen davada mahkeme, Chey'in Roh'a 945 milyon dolar ödemesine hükmetmiş, Yüksek Mahkeme ise kararı bozmuştu.

'EV İÇİ EMEK' VURGUSU

Mahkeme kararında Roh'un evlilik boyunca ev içindeki katkılarına dikkat çekildi. Chey'in sahip olduğu hisselerin değerinin çiftin evliliği sırasında büyük ölçüde yükseldiğinin ifade edildiği mahkeme, Roh'un ev işleri ve çocukların yetiştirilmesinde aldığı sorumlulukların bu süreçte katkısı olduğu sonucuna vardı.

Karar, Chey Tae Won'un kişisel servetinin yapay zeka sektöründeki büyümenin etkisiyle hızla arttığı bir dönemde geldi.

Forbes tahminlerine göre Chey'in güncel serveti yaklaşık 5,3 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam Chey'i Güney Kore'nin en zengin dokuzuncu kişisi yapıyor.

İHANETİNİ GAZETE İLANIYLA AÇIKLAMIŞTI

Chey Tae Won, 2015 senesinde gazetede paylaştığı üç sayfalık ilanda evliliği esnasında başka bir kadına aşık olduğunu ve o kişiden çocuğu olduğunu itiraf etmişti.

Tolstoy'un "Anna Karenina" kitabının girişindeki "Bütün mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır" sözü alıntılayan Chey, temiz bir ayrılık istediğini söylemişti.

Başta boşanmayı reddeden eski eş, daha sonrasında Chey'in evlilik dışı ilişki yaşadığı kadına da dava açarak 1,5 milyon dolar tazminat kazanmıştı.