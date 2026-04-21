Tufan Sadygov, 2021 yılında Rusya’da FK Khimki’yi satın aldı; kulübü dört yıl içinde mali açıdan zor bir sürece soktu. Khimki, 2024-2025 sezonunun ardından iflas ederek faaliyetlerini durdurdu.
Milyarder iş adamı Türk futbol takımını batırdı: FIFA'dan men cezası da yemişti
TFF 1. Lig ekibinde Tufan Sadygov döneminde yaşanan mali kriz, ödenmeyen maaşlar ve tartışmalı transferler kulübü derinden sarstı. Ligden düşmesi kesinleşen takım, kısa sürede ciddi bir çöküş sürecine girdi.İbrahim Doğanoğlu
FUTBOLDAN MEN EDİLDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Futbol Federasyonu, Tufan Sadygov’u futboldan men etti. Sadygov, 2025 yılında Türkiye’de Serik Belediyespor’u tüm haklarıyla satın aldı ve kulübün adı Serik Spor Futbol A.Ş. olarak değiştirildi.
AİLE TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Sadygov, sahibi olduğu takıma oğlu Ilya Sadygov’u transfer etti. Teknik direktörlük görevine getirilen Sergey Yuran da oğlu Artem Yuran’ı kadroya dahil etti.
ÖDEMELER YAPILMADI
Sezon başında kadroya birçok takviye yapılsa da kulüpte mali sorunlar yaşandı. Futbolcuların maaşları ödenmediği için devre arasında birçok oyuncu takımdan ayrıldı. Ligin ilk yarısını 12. sırada tamamlayan Serik Spor, ikinci yarıya farklı bir kadroyla devam etti.
FIFA’YA KADAR UZANDI
Rusya Futbol Federasyonu’nun başvurusu sonrası Tufan Sadygov’un FIFA tarafından da futboldan men edilmesi kararı alındı. Ancak kulübün resmi sahibi olarak görünmemesi nedeniyle bu durum Serik Spor’u doğrudan etkilemedi.
PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI
Sezon boyunca forvet olarak görev yapan Ilya Sadygov, ligde gol atamazken 27 maçta yalnızca 3 isabetli şut çekti.
Tüm bu gelişmeler, tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele eden Serik Spor, ligden düştü ve ciddi bir çöküşün içine girdi.