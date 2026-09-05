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Tesla ve SpaceX’in ilk dönem yatırımcıları arasında yer alan milyarder girişim sermayecisi Tim Draper, Tanzanya’daki lüks Lupita Adası’nı satışa çıkarmasıyla gündeme geldi. Ancak 7,9 milyon dolarlık ilan kısa sürede Tanzanya hükümetinin müdahalesine neden oldu.

Yaklaşık 2,3 milyar dolarlık serveti bulunduğu belirtilen Draper, 28 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Lupita Adası için gelecek teklifler arasından en iyisini değerlendireceğini açıkladı.

Ciddi alıcıların kendisine ulaşabilmesi için iletişim bilgilerini de paylaşan Draper, kısa süre içerisinde birden fazla teklif aldığını duyurdu.

110 DÖNÜMLÜK ADA İÇİN 7,9 MİLYON DOLAR

Tanganyika Gölü’nde bulunan Lupita Adası yaklaşık 110 dönümlük yüzölçümüne sahip. Draper’ın ada için istediği rakam ise 7,9 milyon dolar.

Satış ilanının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Tanzanya hükümeti konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama, satışın sanıldığı kadar basit olmadığını ortaya çıkardı.

HÜKÜMET DEVREYE GİRDİ

Tanzanya Arazi, Konut ve İnsan Yerleşimleri Geliştirme Bakanlığı, Draper’ın Lupita Adası’nın doğrudan sahibi olmadığını bildirdi.

Bakanlığa göre ada, Tanzanya Yatırım ve Özel Ekonomik Bölgeler Kurumu tarafından yatırım amacıyla belirlenen alanlar arasında bulunuyor.

Lupita Adası’nın turizm tesisi işletilmesi amacıyla Firelight Safaris Ltd. şirketine tahsis edildiği, Tim Draper’ın ise söz konusu şirketin hissedarlarından biri olduğu belirtildi.

PARAYI VEREN ADANIN TAPUSUNU ALAMAYACAK

Tanzanya’daki mevzuat yabancıların ülkede doğrudan arazi mülkiyeti edinmesine izin vermiyor. Dolayısıyla satış ilanındaki 7,9 milyon dolar, klasik anlamda Lupita Adası’nın tapusunun el değiştirmesi anlamına gelmiyor.

Hükümetin açıklamasına göre Firelight Safaris’in ada üzerindeki yatırım ve kullanım haklarının, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması halinde başka bir yatırımcıya devredilmesi mümkün.

Bu nedenle potansiyel alıcı adanın mülkiyetini değil, mevcut işletmeyle birlikte yatırım ve kullanım haklarını devralabilecek.

Ayrıca 7,9 milyon dolarlık fiyatın Draper tarafından belirlendiği ve adanın gerçek piyasa değerinin bilinmediği kaydedildi.

İÇİNDE YOK YOK

Draper’ın 2004 yılından bu yana ortakları arasında bulunduğu Lupita Adası’nda dört yıllık inşaat çalışmalarının ardından lüks bir tatil tesisi hayata geçirildi.

Tesiste 10 kır evi, spa, spor salonu, yüzme havuzu ve oyun odası bulunuyor. Konuklara özel uşak hizmetinin de sunulduğu tesiste 30’dan fazla personel görev yapıyor.

ÖZEL JETLE GELİP TEKNEYLE ADAYA GEÇİYORLAR

Adaya ulaşım da tesisin lüks konseptine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Konuklar önce özel jetlerle anakaradaki havaalanına ulaşıyor, buradan da teknelerle Lupita Adası’na geçiyor.

Draper’ın satış ilanı böylece fiyatından çok mülkiyet tartışmasıyla gündeme oturdu. Tanzanya hükümetinin açıklamasıyla birlikte 7,9 milyon dolarlık işlemin doğrudan bir “ada satışı” değil, adadaki işletme ile yatırım ve kullanım haklarının devri niteliğinde olduğu ortaya çıktı.