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Kaynak: AA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilçede faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin söz konusu suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle toplam 2 milyar 302 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Jandarma ekiplerindeki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adli işlemler için adliyeye sevk edildi.