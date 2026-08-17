Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski PETLAS Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan da yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde Özcan’ın evinde arama yapıldı. Aramalarda daralı ağırlığı 175,45 gram olan, renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Maddenin kesin niteliğinin tespit edilmesi için kriminal inceleme başlatılırken Özcan, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

26 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekânı olarak faaliyet gösteren 5 işletmenin 9 sorumlusu olmak üzere toplam 26 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Şüphelilerden 11’inin yakalanarak gözaltına alındığı, 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonun işletmelere yönelik bölümünde ise 5 eğlence mekânının ruhsat sahipleri, mesul müdürleri ve sorumlularından 9 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 7’si gözaltına alınırken 2 kişinin arandığı belirtildi.

Böylece soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 26 kişiden 18’i gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

“TÜRKİYE’Yİ SATIN ALIRIM” SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Abdülkadir Özcan, Aralık 2024’te Türk Hava Yolları’nın Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olayla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Business Class’ta seyahat eden Özcan, kabin ekibinin alkol servisini durdurmasının ardından görevliler ve yolcularla tartışmıştı. Olay sırasında Özcan’ın, “Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye’yi satın alırım” sözleri cep telefonu görüntülerine yansımıştı.

Kabin ekibi tarafından etkisiz hale getirilen Özcan, uçağın İstanbul’a inişinin ardından kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş ve THY tarafından kara listeye alınmıştı.

PETLAS YÖNETİMİNDEN AZLEDİLMİŞTİ

Uçakta yaşanan olayın ardından PETLAS yönetimi de harekete geçmişti. Şirket, 14 Aralık 2024 itibarıyla Abdülkadir Özcan’ın PETLAS Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden azledildiğini açıklamıştı.

Ankara’daki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ile ele geçirilen maddelere ilişkin kriminal inceleme devam ediyor.