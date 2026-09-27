Türk milliyetçiliği ve Ülkücü Hareket içerisinde zaman zaman şu anlayışla karşılaşıyoruz: MHP’den ayrılan, başka bir siyasi partide siyaset yapan veya MHP yönetimini eleştiren bir insan artık Türk milliyetçisi ve ülkücü sayılamaz.

Ben bu anlayışa katılmıyorum.

Her insanın siyasi tercihine saygı duymak zorundayız. İnsanların hayatlarının farklı dönemlerinde farklı siyasi partilerde bulunması, onların bütün fikrî geçmişini ortadan kaldırmaz. Başka bir siyasi partiye geçmeyi milliyetçilikten mahrum kalmanın gerekçesi saymak, Türk milliyetçiliğini bir parti üyelik kartına indirgemektir.

Türk milliyetçiliği MHP kurulmadan önce de vardı. Türk Ocakları, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve Cumhuriyet’in kuruluşunda şekillenen Türk milleti ile millî devlet düşüncesi bunun tarihî dayanaklarıdır. MHP, bu büyük fikrî nehrin siyasi tarihimizdeki en önemli temsilcilerinden biridir; fakat nehrin kendisi değildir.

Parti başka, dava başkadır.

Partiyi dava, genel başkanı da davanın değişmez ölçüsü hâline getirirseniz, dün omuz omuza mücadele ettiğiniz bir insanı bugün farklı bir siyasi tercih yaptığı için kolaylıkla hain, dönek veya milliyetçilikten çıkmış ilan edebilirsiniz.

Oysa siyasi tercih ile fikrî aidiyet aynı şey değildir. Bir insan parti değiştirdiğinde elbette bunun nedeni, siyasi tutarlılığı ve dün söyledikleriyle bugün söyledikleri sorgulanabilir. Ancak yalnızca başka bir partiye geçti diye “Artık Türk milliyetçisi değildir” hükmü verilemez.

MHP’den ayrılıp bambaşka bir ideolojik yapıya yönelmekle, kendi dünya görüşü ve Türk milliyetçiliği anlayışı doğrultusunda yeni bir siyasi parti kurmak da aynı şey değildir. Türk siyasi tarihinde bunun örnekleri vardır. Muhsin Yazıcıoğlu’nun MÇP’den ayrılarak arkadaşlarıyla Büyük Birlik Partisi’ni kurması, onun Ülkücü Hareket içerisindeki geçmişini ortadan kaldırmamıştır.

Bugün MHP, BBP, İYİ Parti, Zafer Partisi veya başka bir siyasi yapı kendisini Türk milliyetçiliği içerisinde tanımlıyorsa, bu iddia o partinin düşünceleri, programı ve uygulamaları üzerinden tartışılır. Başka bir siyasi partinin ona “milliyetçi” ruhsatı vermesine ihtiyaç yoktur.

Çünkü Türk milliyetçiliği herhangi bir partinin tüzüğüne tescil edilmiş bir marka değildir.

Asıl kimi ve neyi sorgulamalıyız?

MHP’den ayrılan insanların milliyetçiliğini sorgulamadan önce, MHP’nin kendi tarihî ve fikrî çizgisinin zaman içerisinde değişip değişmediğini de aynı açıklıkla tartışabilmeliyiz.

MHP’nin geçmişten gelen siyasi düşüncesinde Cumhuriyet’in temel nitelikleri, Türk millî kimliği, üniter millî devlet, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin ortak kimliği temel meseleler olarak ortaya konulmuştur. O hâlde esas soru şudur:

MHP’nin bugün izlediği siyaset, geçmişte ortaya koyduğu bu temel fikrî çizgiyle ne ölçüde örtüşmektedir?

Bu soruyu sormak MHP düşmanlığı değil, bir siyasi hareketi kendi tarihi, programı ve daha önce savunduğu ilkeler üzerinden değerlendirmektir.

MHP, uzun yıllar sert biçimde eleştirdiği AK Parti ile 2017-2018 döneminden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı çerçevesinde yakın siyasi iş birliğine girmiştir. MHP yönetimi bu tercihi devletin bekası, millî öncelikler ve Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu tehditler üzerinden açıklamaktadır. Bu gerekçeyi kabul edenler de vardır, etmeyenler de.

Fakat Türk milliyetçiliği adına asıl tartışılması gereken şudur:

Bu ittifak sürecinde MHP mi iktidarın politikalarını kendi milliyetçi çizgisine yaklaştırmıştır, yoksa MHP’nin geleneksel siyasi çizgisinde mi değişiklik meydana gelmiştir?

Cumhuriyet’e bakışı, üniter millî devlet anlayışı, Türk kimliğine yaklaşımı, geçmişte karşı çıktığı siyasi projeler ve devlet, hukuk, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, vatandaşlık ile terörle mücadele konularındaki görüşleri dün söyledikleriyle bugün savundukları arasında ne ölçüde devamlılık göstermektedir?

Bunların tamamı meşru siyasi sorulardır. Eğer MHP’nin kendi tarihî programından, Cumhuriyet anlayışından, üniter millî devlet düşüncesinden veya Türk milliyetçiliğinin temel ilkelerinden uzaklaştığı düşünülüyorsa, yalnızca partiden ayrılan insanların milliyetçiliğini değil, partinin kendisinin Türk milliyetçiliğiyle ilişkisini de tartışmak gerekir.

Buradan peşinen “MHP Türk milliyetçiliğine ihanet etmiştir” hükmünü çıkarmıyorum. Ancak şu sorunun sorulmasını da kimse engelleyemez:

Bir siyasi parti kendi kuruluş ve fikir çizgisinden uzaklaşırsa, sırf tabelasında üç hilal var diye bütün yaptıkları Türk milliyetçiliği sayılabilir mi?

Çünkü milliyetçilik kişilere bağlı olmadığı gibi partilerin de dokunulmaz mülkü değildir.

Aynı fikir, farklı siyasi çatılar.

Aynı temel fikre inanan insanların yöntemleri, çözüm önerileri, lider tercihleri ve ittifak politikaları farklı olabilir. Hatta birbirlerini ağır biçimde eleştirebilirler. Bu durum, onların mutlaka farklı ideolojilere mensup olduklarını göstermez.

Türk milliyetçiliğinin kendi içerisinde de tarih boyunca farklı ekoller, yorumlar ve siyasi tercihler olmuştur. Bu nedenle MHP’li, BBP’li, İYİ Partili veya Zafer Partili bir Türk milliyetçisi olabilir. Başka bir siyasi partide bulunan ya da hiçbir partiye üye olmayan bir insan da kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlayabilir.

Bu kişi ve partilerin politikalarının Türk milliyetçiliğiyle ne ölçüde örtüştüğü elbette tartışılır. Eleştirmek herkesin hakkıdır. Ancak Türk milliyetçisi olabilmenin ön şartı MHP üyesi olmak değildir.

Çünkü bir fikir, onu temsil ettiğini söyleyen siyasi yapılardan daha büyüktür.

Lideri eleştirmek davaya ihanet değildir.

Alparslan Türkeş, Türk milliyetçiliği tarihinin en önemli siyasi şahsiyetlerinden biridir. Ancak Türkeş’i sevmek, onun bütün siyasi kararlarını tartışılmaz kabul etmek anlamına gelmez. Aynı durum bugün veya yarın MHP’yi yöneten herkes için geçerlidir.

Bir siyasi lideri eleştirmek düşmanlık, bir partinin politikasına karşı çıkmak ihanet değildir. Partiden ayrılmak da insanın milliyetçiliğinin elinden alınması anlamına gelmez. Çünkü fikirler kişilerden ve kurumlardan daha uzun ömürlüdür.

Türk milliyetçiliğini herhangi bir genel başkana kayıtsız şartsız bağlılık testine dönüştürdüğümüz anda fikrî tartışmayı ortadan kaldırırız.

Fikir biter, biat başlar.

Benim itirazım tam olarak bunadır.

İnsanların tercihlerine saygı duymalıyız

Demokrasi, insanların siyasi tercih yapabilme hakkını da içerir. Bir insan bugün MHP’de, yarın başka bir siyasi partide siyaset yapabilir; kendi düşüncesini daha doğru temsil edeceğine inandığı yeni bir parti kurabilir veya hiçbir partiye üye olmayabilir. Bir başkası da hayatı boyunca aynı partide kalabilir.

Bunların her biri kişinin kendi siyasi tercihidir. Tercihi eleştirebiliriz; ancak insanın düşünce dünyasının tapusunu elimizde tutamayız.

Bir insanın hangi partiye mensup olduğundan önce neye inandığına bakmak gerekir:

Türkiye’nin bağımsızlığına nasıl bakıyor?

Türk milletinin birliğini savunuyor mu?

Millî ve üniter devlete inanıyor mu?

Cumhuriyet’in temel değerlerine nasıl yaklaşıyor?

Türk kültürüne, tarihine ve Türk dünyasına bakışı nedir?

Ülkesinin ve milletinin menfaatini siyasi partisinin menfaatinden üstün tutabiliyor mu?

Esas tartışılması gerekenler bunlardır.

Ülkücülük bir parti üyelik kartından büyüktür

Ülkücülük, herhangi bir siyasi partinin genel merkez binasına sığmayacak kadar büyük bir tarihî ve fikrî birikimdir. MHP’nin, BBP’nin, İYİ Parti’nin, Zafer Partisi’nin ve başka siyasi yapıların içerisinde Türk milliyetçileri vardır. Hiçbir siyasi partiye üye olmadan hayatını sürdüren Türk milliyetçileri de vardır.

Bu partilerin politikalarını aynılaştırmak doğru değildir; aralarında önemli görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Ancak siyasi adreslerin farklı olması, tek başına insanların milliyetçiliğini ortadan kaldırmaz.

Çünkü partiler araç, fikir ise esastır. Genel başkanlar değişir; partiler bölünür, birleşir, kapanır veya yenileri kurulur; ittifaklar değişir. Dün rakip olanlar yarın aynı masaya oturabilir, dün aynı partide bulunanlar yarın farklı partilerde mücadele edebilir. Türk milliyetçiliğini bu günlük siyasi değişimlere göre tarif edemeyiz.

Kimsenin milliyetçilik tapusu cebinde değildir

Ben Türk milliyetçisiyim. Bunun için herhangi bir siyasi partiden icazet almıyorum; başka bir Türk milliyetçisinin de buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

Hiç kimsenin bir başkasına “Şu partiye oy vermiyorsan milliyetçi değilsin, şu genel başkanı eleştiriyorsan ülkücü değilsin” deme hakkını kabul etmiyorum.

MHP, Türk milliyetçiliğinin siyasi tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Alparslan Türkeş’in bıraktığı iz de inkâr edilemez. Ancak buradan “Türk milliyetçiliği yalnızca MHP’dir” sonucu çıkmaz. Aynı şekilde hiçbir siyasi parti, geçmişte milliyetçi bir gelenekten geldiği için bugünkü bütün politikalarının kendiliğinden Türk milliyetçiliğinin değişmez doğruları olduğunu iddia edemez.

İnsanları da partileri de isimlerine göre değil, söyledikleri ve yaptıkları üzerinden değerlendirmek gerekir.

MHP, BBP, İYİ Parti, Zafer Partisi veya yarın kurulabilecek başka bir siyasi hareket, kendi programı, politikası ve uygulamaları üzerinden değerlendirilmelidir.

Çünkü Türk milliyetçiliği kimsenin tapulu malı değildir.

Bugün Ülkücü Hareket’in en fazla ihtiyaç duyduğu şey, birbirimizi hangi partiye gittiğimiz üzerinden tasfiye etmek değil, hangi fikre sadık kaldığımız üzerinden tartışabilmektir. Eleştirelim, yanlışları ve siyasi savrulmaları sorgulayalım; fakat aynı ölçüyü herkese uygulayalım.

MHP’den ayrılanın milliyetçiliğini sorguluyorsak, MHP’nin de kendi tarihî fikir çizgisinden ayrılıp ayrılmadığını sorgulayabilelim.

Çünkü siyasi partiler millet için vardır; millet siyasi partiler için değil.

Partiler gelir geçer. Liderler gelir geçer. İttifaklar ve siyasi tercihler değişir. Türk milleti kalır. Türk milliyetçiliği de Türk milleti var oldukça yaşamaya devam eder.

Hiç kimse Türk milliyetçiliğinin tapusunu cebinde taşıyamaz.