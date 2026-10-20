MHP'de 2016 yılında başlayan büyük kopuş, on yıl sonra milliyetçi siyasetin gündemine yeniden taşındı. Dervişoğlu, Özdağ ve Ağıralioğlu'nu İYİ Parti çatısına çağırdı. Ağıralioğlu kapıyı kapattı, Zafer Partisi mesafeli durdu. Bahçeli ise “Gelin, bir olalım” dedi. Peki, bu birlik arayışının Mansur Yavaş'la ilgisi ne? Gelin bugün bunu konuşalım...

Türk siyasetinde ilginç şeyler oluyor. Bu kez adres milliyetçi siyaset! Bir tarafta MHP lideri Devlet Bahçeli, diğer tarafta İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu... Dört lider, dört ayrı parti ama ortak bir siyasi geçmiş!

Son bir haftadır herkes milliyetçilerin birleşmesinden söz ediyor. Ancak ortada ilginç bir çelişki var: Herkes birlik istiyor ama kimse diğerinin çatısı altına girmeye yanaşmıyor.

Dervişoğlu kapıyı açıyor, Ağıralioğlu kapatıyor, Zafer Partisi beklemeyi tercih ediyor. Bahçeli ise milliyetçiliğin adresinin MHP olduğunu hatırlatıyor.

Peki, on yıl önce ayrılan milliyetçiler neden şimdi birbirlerini geri çağırıyor?

HER ŞEY MHP'DEKİ BÜYÜK KIRILMAYLA BAŞLADI

Takvimleri 2015 yılına çevirelim. MHP, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 16,29 oyla 80 milletvekili çıkardı. Ancak 1 Kasım'da oyları yüzde 11,90'a, milletvekili sayısı ise 40'a düştü. Bu sonuç parti içinde büyük bir hesaplaşmayı başlattı.

MHP'li muhalifler 2016'da olağanüstü kurultay istedi. Süreç mahkemelere taşındı, ardından ihraçlar ve istifalar geldi.

25 Ekim 2017'de Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti kuruldu. Ancak MHP'den ayrılanların kurduğu parti de zamanla bölündü. Ümit Özdağ 2021'de Zafer Partisi'ni, 2023'te İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu ise 2024'te Anahtar Parti'yi kurdu.

Özetle MHP'den İYİ Parti, İYİ Parti'den de Zafer Partisi ve Anahtar Parti çıktı. Şimdi ise herkes yeniden birleşmeyi konuşuyor.

DERVİŞOĞLU ÇAĞIRDI, AĞIRALİOĞLU KAPIYI KAPATTI

Tartışmanın fitilini 16 Ekim'de Müsavat Dervişoğlu ateşledi. İYİ Parti lideri, Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu'na seslenerek ayrılık gerekçelerinin ortadan kalktığını söyledi.

“İYİ Parti'nin milliyetçiliği, cumhuriyetçiliği, kalkınmacılığı, demokratlığı hepimize yeter” diyerek iki lideri partisinin çatısı altında birleşmeye davet etti.

Benim okuduğum bu çağrı, eşitler arasında bir ittifaktan çok İYİ Parti'ye dönüş davetiyesiydi.

En sert yanıt ise Ağıralioğlu'ndan geldi. Anahtar Parti lideri, “Biz hiç kimsenin kapısında ittifak bekliyor değiliz” diyerek kapıyı kapattı. Ardından “Ne kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz?” ve “Sizin parti şehvetinden başka milletinize, milliyetçilere söyleyeceğiniz bir şey yok mu sizin?” sözleriyle tartışmayı büyüttü.

MANSUR YAVAŞ'A ŞARTLI DESTEK



Ancak Ağıralioğlu aynı konuşmada başka bir kapıyı araladı. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirecek ve yarı başkanlığa geçişi sağlayacak bir program benimsemesi halinde kendisini destekleyebileceklerini söyledi.

Yani Dervişoğlu'nun parti çatısına kapıyı kapatan Ağıralioğlu, Mansur Yavaş'ın olası adaylığına şartlı destek mesajı verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise 19 Ekim'de “Bizim zaten böyle bir çağrımız kimseye olmadı” diyerek ittifak teklifinde bulunmadıklarını savundu.

ZAFER PARTİSİ BEKLEMEDE: “SEÇİME DAHA VAR”

Zafer Partisi cephesinden de birleşmeye yeşil ışık gelmedi. Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, seçimlere daha zaman olduğunu belirterek tartışmaları “yersiz ve gereksiz” bulduklarını söyledi. “Kavgalı eve kız vermezler” sözünü hatırlattı.

Oysa Ümit Özdağ, 11 Ağustos'ta İYİ Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını açıklamış, “Milli güçlerin birleşmesine karşı çıkamayız” demişti.

Görünen o ki Zafer Partisi birleşmeye tamamen karşı değil ama Dervişoğlu'nun gösterdiği adrese gitmeye de istekli değil.

BAHÇELİ'DEN SON ÇAĞRI: “MİLLİYETÇİLİĞİN KALESİ MHP'DİR”

Beni tanıyanlar bilir, ben Bahçeli'yi mutlaka yüksek sesle ve dikkatli dinlerim. Fikrim, bu hafta süre gelen milliyetçi cephedeki davet-icabet tartışmalarına sessiz kalmayacağı yönündeydi. Nitekim öyle de oldu. Devlet Bahçeli de tartışmaya katıldı. MHP lideri, TBMM grup toplantısında isim vermeden milliyetçi siyasetteki arayışlara sert çıktı.

“Siyasi ikballeri için kendilerine oturacak masa arayanlar, milliyetçiliğin mukaddesatını iğdiş ederek oturdukları masalarda mezar yapanlar, siz neyin, nerenin milliyetçisisiniz?” diye sordu.

Ardından adres gösterdi: “Türk milliyetçiliğinin kurumsal kalesi Milliyetçi Hareket Partisidir.”

Bahçeli'nin çağrısı da açıktı: “Orada burada vaktinizi heba etmeyin. Geleceğimizi şekillendirdiğimiz bir dönemde yanlış yönde saf tutmayın. Gelin, bir olalım, diri olalım.”

Bahçeli isim vermedi ama sözleri milliyetçi partiler arasındaki birlik tartışmasının tam ortasına denk geldi.

NE OLUYOR BU MİLLİYETÇİLERE?

Şimdi gelelim asıl meseleye...

MHP, milliyetçiliğin asıl adresinin kendisi olduğunu söylüyor. İYİ Parti, ayrılanları geri çağırıyor. Anahtar Parti bağımsız yoluna devam ediyor. Zafer Partisi ise seçim takvimini bekliyor.

Herkes milliyetçi seçmene sesleniyor ama herkes başka bir adres gösteriyor.

Üstelik mesele yalnızca parti birleşmesi de değil. MHP, Cumhur İttifakı'nın ortağı. Diğer üç parti ise iktidardan farklı siyasi pozisyonlarda.

İşte tam burada Mansur Yavaş devreye giriyor.

Ağıralioğlu'nun Dervişoğlu'na kapıyı kapatırken Mansur Yavaş'a şartlı destek açıklaması yapmasını tesadüf olarak okumuyorum.

Anlaşılan o ki milliyetçi siyasette artık yalnızca partilerin değil, liderlerin etrafında kurulabilecek yeni ittifakların da hesabı yapılıyor.

Üstelik anketler de Mansur Yavaş'ın bu denklemde neden önemli olduğunu gösteriyor. AREA Araştırma'nın 5-9 Ekim tarihlerinde yaptığı araştırmada, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması halinde kendisine oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42,2 olarak ölçüldü. Bu oran tek başına bir seçim sonucunu göstermese de Yavaş'ın siyasi potansiyeline ilişkin önemli bir veri.

On yıl önce MHP'den ayrılanların kurduğu İYİ Parti, şimdi kendisinden ayrılanları geri çağırıyor. Bahçeli de milliyetçilere MHP adresini gösteriyor. Ancak ortada hala ortak bir çatı yok.

Peki, milliyetçi siyasetteki bu hareketlilik geçmişin hesaplaşması mı, yoksa yeni bir seçim ittifakının ilk işaretleri mi?

Benim gördüğüm şu: Milliyetçi siyasette birlik çağrısı çok, ortak adres yok. Ama partilerin birleşemediği yerde bir isim ortak paydaları olarak duruyor. Atladıkları gerçek ise şu;

Mansur Yavaş figürü buram buram çatı adaylık ve merkez siyaset kokuyor.

Benden söylemesi...