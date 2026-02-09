Veriler ışığında gelecek seçimi kazanmanın matematiksel olarak mümkün olduğunu vurgulayan Kutlu Parti Kurucular Kurulu üyesi Ahmet Erdemli milliyetçi partilere "güç birliği" daveti yaptı.
"MİLLETİN İRADESİ DOĞRU STRATEJİYLE TECELLİ EDER"
Yapılan açıklamada, milliyetçi kanadın vakit kaybetmeksizin bir araya gelmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Güç Birliği: Milliyetçi partilerin ortak bir platformda buluşarak sinerji yaratması kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Geniş Mutabakat: Oluşacak bu milli odağın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile müzakere masasına oturarak güçlü bir meclis aritmetiği ve ortak Cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabık kalması hayati önem taşımaktadır.
Siyaset Üstü Duruş: Bu çağrının herhangi bir parti içi siyasi ikbal kaygısından uzak, tamamen memleket menfaatlerini gözeterek "siyaset üstü" bir anlayışla yapıldığı vurgulandı.