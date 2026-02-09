Veriler ışığında gelecek seçimi kazanmanın matematiksel olarak mümkün olduğunu vurgulayan Kutlu Parti Kurucular Kurulu üyesi Ahmet Erdemli milliyetçi partilere "güç birliği" daveti yaptı.

​"MİLLETİN İRADESİ DOĞRU STRATEJİYLE TECELLİ EDER"

​Yapılan açıklamada, milliyetçi kanadın vakit kaybetmeksizin bir araya gelmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

​Güç Birliği: Milliyetçi partilerin ortak bir platformda buluşarak sinerji yaratması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

​Geniş Mutabakat: Oluşacak bu milli odağın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile müzakere masasına oturarak güçlü bir meclis aritmetiği ve ortak Cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabık kalması hayati önem taşımaktadır.

​Siyaset Üstü Duruş: Bu çağrının herhangi bir parti içi siyasi ikbal kaygısından uzak, tamamen memleket menfaatlerini gözeterek "siyaset üstü" bir anlayışla yapıldığı vurgulandı.