Geçinemeyen ve 'bağımsız' yargı isteyen vatandaşların "erken seçim" çağrıları sürerken, Türkiye’de seçmen davranışının aile tercihleriyle ilişkisini ortaya koyan ANK-AR araştırmanın son anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Milliyetçi muhalefet anketinde şaşırtıcı fark: Ailenizle aynı partiye mi oy veriyorsunuz?
ANK-AR yaptığı son ankette seçmenlere “Anne ve babanız ile aynı partiye mi oy veriyorsunuz” sorusunu yöneltti. Milliyetçi muhalefet anketindeki şaşırtıcı fark dikkat çekti.Dilek Taşdemir
"Anne ve babanız ile aynı partiye mi oy veriyorsunuz" sorusunun yöneltildiği ankette katılımcıların yüzde 75,4’ü ebeveynleriyle aynı siyasi partiye oy verdiğini belirtti.
Araştırmanın sonuçları parti bazında incelendiğinde ise bazı partiler arasında dikkat çekici farklar ortaya çıktı.
AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNDE ORAN YÜZDE 90'A YAKLAŞTI
ANK-AR’ın verilerine göre anne veya babasıyla aynı siyasi partiye oy verdiğini söyleyenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 89 olarak kayıtlara geçti.
MHP seçmeninde ise bu oran yüzde 88,6 oldu.
CHP seçmeninde yüzde 71,8 olan bu oran, DEM Parti seçmeninde yüzde 82, Yeniden Refah Partisi seçmeninde ise yüzde 65 olarak ölçüldü.
İYİ Parti seçmeninde ise anne veya babasıyla aynı partiye oy verdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 56,9 seviyesinde kaldı.
ZAFER PARTİSİ SEÇMENİNDE TABLO DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise Zafer Partisi seçmeninde ortaya çıktı.
Zafer Partisi seçmenlerinin yalnızca yüzde 11,3’ü anne veya babasıyla aynı siyasi partiye oy verdiğini belirtirken, yüzde 85,5’i farklı bir siyasi partiye oy verdiğini söyledi.
Bu sonuç, Zafer Partisi seçmenlerinin önemli bir bölümünün siyasi tercihinde ailesinden farklı bir yönelim sergilediğini ortaya koydu.
MERT UZUNSOY SONUÇLARI DEĞERLENDİRDİ
ANK-AR Araştırma sahibi Mert Uzunsoy, anket sonuçlarını değerlendirirken özellikle genç seçmenlere dikkat çekti.
Uzunsoy, “Anne ve babanız ile aynı partiye mi oy veriyorsunuz” sorusunu, anne-babası veya yalnızca annesi ya da babasından biri hayatta olan seçmenlere yönelttiklerini belirtti.
Katılımcıların yüzde 75’inin ebeveynleriyle aynı partiye oy verdiğini söyleyen Uzunsoy, AK Parti ve MHP seçmenlerinde bu oranın yüzde 90 seviyesine yaklaştığını...
CHP’de yüzde 70,
İYİ Parti’de yüzde 50,
Zafer Partisi’nde ise yalnızca yüzde 11 olduğunu ifade etti.
Uzunsoy, anket sonuçlarının özellikle milliyetçi muhalif partilere oy veren gençlerin kayda değer bir bölümünün AK Parti ve MHP’li ailelerin çocukları olabileceğine işaret ettiğini söyledi.
Zafer Partisi açısından bu durumun çok daha belirgin olduğunu belirten Uzunsoy, anketin ailelerin siyasi tercihi ile genç seçmenlerin yönelimi arasındaki farkı ortaya koyduğunu değerlendirdi.
ARAŞTIRMA 1468 KATILIMCIYLA YAPILDI
ANK-AR’ın paylaştığı anket grafiğine göre soru, anne-babası ya da yalnızca annesi veya babası hayatta olan 1468 katılımcıya yöneltildi.
Ankette genel sonuçta katılımcıların yüzde 75,4’ü “Evet”, yüzde 21,5’i “Hayır” yanıtını verirken, yüzde 3,1’i “Cevap Yok/Hatırlamıyor” seçeneğini işaretledi.