Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul teşkilatında uzun yıllar görev yapan ve ülkücü camianın yakından tanıdığı isimlerden İbrahim Cingi’nin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nda da görev aldığı belirtilen Cingi’nin, parti çalışmalarında aktif rol üstlendiği ve teşkilat içerisinde sevilen isimlerden biri olduğu ifade edildi. MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cingi’nin vefatının büyük üzüntü yarattığı belirtildi.

İŞ DÜNYASINDA DA TANINIYORDU

Siyasi kimliğinin yanı sıra iş insanı olarak da bilinen İbrahim Cingi’nin, sosyal yaşam ve ülkücü hareket içerisinde uzun yıllardır aktif olduğu kaydedildi. Evli ve bir çocuk babası olan Cingi’nin çevresi tarafından aile yaşantısına bağlı kişiliğiyle tanındığı ifade edildi.

FENERBAHÇE CAMİASINDA DA BİLİNİYORDU

Sporla yakından ilgilenen Cingi’nin özellikle Fenerbahçe çevresinde tanınan isimlerden biri olduğu belirtildi. Spor gündemine ilişkin değerlendirmeleriyle de bilinen Cingi’nin geniş bir çevre tarafından sevildiği aktarıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen İbrahim Cingi’nin Pendik’teki bir hastanenin onkoloji servisinde tedavi altında olduğu belirtildi.

MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın duyurusuna göre Cingi’nin cenazesi, 13 Mayıs Çarşamba günü ikindi namazının ardından Şakirin Camii’nden kaldırılacak. Cingi’nin naaşının Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.