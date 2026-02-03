'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat ve tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yapan Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya milliyetçiler tarafından tepki geldi.

'ATATÜRK İLE ÖCALAN ARASINDA TERCİH'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bahçeli'ye tepki göstererek sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Ümit Özdağ, Ayyüce Türkeş Taş ve Yavuz Ağıralioğlu

Paylaşımında Özdağ, "Daha ne desin…Artık Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile Öcalan ve PKK’nın şartlarına teslimiyet arasında bir seçim zamanı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise "Siz öcalan’a; mahkeme kararlarına rağmen Ahmetlere ve Demirtaş’a umut olacaksınız. Kararınız net. Biz milletimize umut, devletimize kuvvet, ülkemize adalet, çocuklarımıza gelecek olacağız. Bizim de kararımız net" dedi.

İYİ PARTİ'DEN İLK TEPKİ

İYİ Parti Adana Milletvekili ve İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, "Bu dil kesinlikle 150 yıllık Türk milliyetçiliği çizgisinin ve Başbuğ Alparslan Türkeş mücadelesinin dili değil" dedi. Ayyüce Türkeş Taş paylaşımında "Türk Milleti’nin varlık ve birlik mücadelesinin kahraman şehitleri ve gazilerinin muazzez hatıralarına karşı kullanılan bu saygısız dili şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.