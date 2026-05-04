A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının detayları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmede, karşılaşmaların oynanacağı statlar ve başlama saatleri açıklandı.

İLK HAZIRLIK MAÇI CHOBANI STADYUMU'NDA

Ay-yıldızlı ekip, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da Chobani Stadyumu’nda oynanacak.

VENEZUELA KARŞILAŞMASI MIAMI'DE

İkinci hazırlık karşılaşmasında ise Türkiye, Venezuela ile karşılaşacak. ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Inter Miami FC Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de başlayacak.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KRİTİK PROVALAR

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılmaya hazırlanan A Milli Takım için bu iki karşılaşma, turnuva öncesi son ciddi testler olacak. Teknik heyetin, bu maçlarda kadro yapısını ve oyun planını netleştirmesi bekleniyor.