2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Avustralya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Arizona’da bulunan Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda milli futbolcu Kenan Yıldız, takımdan ayrı bir program dahilinde çalışmalarını yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman öncesinde oyuncularla kısa süreli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşuları yapan ay-yıldızlı futbolcular, daha sonra pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen son bölümde ise maçın taktik planlamasına yönelik uygulamalar yapıldı.

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra milli takım kampına ziyarette bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ile IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da saha kenarından takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU: ALLAH NASİP EDERSE GRUPTAN LİDER ÇIKIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, D Grubu'nda Avustralya ile oynanacak ilk maçın önemli olduğunu söyledi.

Hedeflerinin belli olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Adım adım gitmek lazım. İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Sıcak ama nem yok. Güneş battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyorsunuz. Çocuklar sıkı çalışıyorlar. Şu anda da tam antrenman havası." açıklamasında bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret eden boksör Elif Nur Turhan'ı tebrik eden Hacıosmanoğlu, "Boksöre ihtiyacımız var, darbe indirmemiz lazım. Elif kardeşimi tebrik ediyorum. Şimdi öğrendim dünya şampiyonluğu var. İnşallah 1 kemer daha var, onu da alırsa 4 kemerin sahibi olacak. Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Burada bir ABD'li rakibiyle karşılaşacak." diye konuştu.

“BRANŞLARIMIZ FARKLI OLSA DA YÜREKLERİMİZ BİR OLACAK”

Arizona'da ABD'li boksör Gabriela Telles ile unvan maçına çıkacak Bayburt Belediyesi sporcusu, IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu boksör Elif Nur Turhan ise "Arizona'dayız ama buraya geldiğimizde bayrağımızı görmek büyük bir güç verdi. Maç öncesi motivasyonu oldu. Her ne kadar branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak, tek bir amaca hizmet edeceğiz. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş de "Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. İnşallah Elif burada unvanını koruyacak, milli takımımız da gönlümüzdeki yerine gidecektir. Hem Elif'e hem de milli takımımıza başarılar diliyorum." dedi.