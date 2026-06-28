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Kaynak: AA

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Türkiye, uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyete imza attı. Ay-yıldızlılar, 25 sayı geriye düştüğü ve iki kez uzatmaya giden mücadelede Yeni Zelanda'yı 112-100 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

İlk yarıda fark açıldı

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan milli takım, ilk çeyreği 22-20, devreyi ise 41-28 geride tamamladı. Üçüncü periyotta da rakibinin etkili oyununa engel olamayan Türkiye, farkın 25 sayıya kadar çıkmasına engel olamadı ve son çeyreğe 64-47 geride girdi.

SON ÇEYREKTE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Son periyotta savunma sertliğini artıran ve hücumda üst üste bulduğu üç sayılık isabetlerle farkı eriten milliler, 36. dakikada öne geçmeyi başardı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Demir Öztürk'ün bitime 3 saniye kala kaydettiği basket, skoru 84-84'e getirerek maçı uzatmaya taşıdı.

İKİ UZATMADA GELEN ZAFER

Karşılıklı basketlerle geçen ilk uzatma periyodu 96-96 eşitlikle sona erdi. İkinci uzatmada oyunun kontrolünü tamamen eline alan ay-yıldızlı ekip, rakibine üstünlük kurarak parkeden 112-100 galip ayrıldı.

KUTLUAY VE KARUTASU YILDIZLAŞTI

Türkiye'de Ömer Kutluay 39, Darius Karutasu ise 37 sayıyla galibiyetin başrol oyuncuları oldu. Yeni Zelanda'da Jayden Cecil'in 42 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan Türkiye, gruptaki ikinci maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.