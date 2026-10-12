A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk turunun rövanşında yarın Slovenya deplasmanında sahaya çıkacak.
Sportni Park Domzale Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü, Türkiye saatiyle 18.00'de çalacak.
İki ekip arasında Pendik Stadı'nda yapılan ilk karşılaşma, karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.
Ay-yıldızlılar, rövanş mücadelesinde Slovenya'yı mağlup ederek turu geçmesi durumunda play-off aşamasının ikinci turunda mücadele etme hakkı kazanacak.