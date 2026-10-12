A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk turunun rövanşında yarın Slovenya deplasmanında sahaya çıkacak.

Milliler Dünya Kupası yolunda rövanş için sahaya çıkacak - Resim : 1

Sportni Park Domzale Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü, Türkiye saatiyle 18.00'de çalacak.

İki ekip arasında Pendik Stadı'nda yapılan ilk karşılaşma, karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.

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Ay-yıldızlılar, rövanş mücadelesinde Slovenya'yı mağlup ederek turu geçmesi durumunda play-off aşamasının ikinci turunda mücadele etme hakkı kazanacak.