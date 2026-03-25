Dila Gençay, yüzmede elde ettiği başarıların ardından gözünü uluslararası organizasyonlara çevirdi. 11 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu, Çekya’da gerçekleştirilecek Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 10 yıl önce yüzme sporuna başlayan Gençay, katıldığı organizasyonlarda toplam 95 madalya kazanarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Galatasaray sporcusu olan 17 yaşındaki yüzücü, geçtiğimiz yıl Antalya’da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda elde ettiği derecelerle milli takıma seçildi.

Genç sporcu, 28-29 Mart tarihlerinde Çekya’da yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Dila Gençay, yaptığı değerlendirmede, performansını geliştirmek adına yoğun tempoda çalıştığını belirtti. Katıldığı son organizasyonda önemli dereceler elde ettiğini ifade eden sporcu, hem bireysel hem de takım yarışlarında toplam 10 madalya kazandığını ve milli takıma seçilme başarısı gösterdiğini dile getirdi. Genç yüzücü, Çekya’daki organizasyonda da en iyi performansını sergileyerek ülkesini temsil etmeyi amaçladığını aktardı.

Galatasaray Yüzme Antrenörü Mestan Şentürk ise sporcusunun elde ettiği başarıların dikkat çekici olduğunu belirtti. Gençay’ın disiplinli çalışma anlayışına sahip olduğunu ifade eden Şentürk, organizasyon öncesinde yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini ve çift antrenman programıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Antrenör, şampiyonadan başarılı sonuçlarla dönüleceğine inandıklarını kaydetti.