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Trendyol Süper Lig’de heyecan, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. 7. haftanın açılış mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Galatasaray, RAMS Park’ta ligin yenilgisiz ekibi Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Yoğun maç temposu ve uzun seyahatler nedeniyle milli takımlardan yorgun dönen as oyuncular, teknik direktör Okan Buruk’u kadroda sürpriz değişiklikler yapmaya yöneltti.

Sarı-kırmızılı ekipte gözler özellikle Güney Amerika kadrosundaki yıldızlara çevrilmiş durumda. Kolombiya’nın Peru’yu 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Davinson Sanchez ile Uruguay formasıyla ter döken Lucas Torreira’nın fiziksel durumları mercek altına alındı.

İstanbul’a geliş süreleri ve maç takvimindeki sıkışıklık sebebiyle Okan Buruk’un her iki oyuncuyu da riske etmeyerek Kasımpaşa karşısında kulübede oturtmayı planladığı öğrenildi. Savunma hattında Sanchez’in yerine Mario Lemina’ya şans verilmesi beklenirken, orta sahada da Torreira’sız farklı bir kurgunun denenmesi gündemde. Yıldız isimlerin ilk 11’de yer alıp almayacağı ise bugün yapılacak son değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Diğer taraftan konuk ekip Kasımpaşa, zorlu deplasman öncesinde oldukça formda ve moral depolamış durumda. Geride kalan 6 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen lacivert-beyazlılarda Bosna Hersekli orta saha Haris Hajradinovic iddialı açıklamalarda bulundu. Ligin en güçlü takımlarından biriyle karşılaşacaklarının bilincinde olduklarını belirten Hajradinovic, namağlup unvanlarını korumak ve RAMS Park’tan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini vurguladı.