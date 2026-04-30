A Milli Takım’ın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu için İngiltere’den dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Milli yıldızın transferi Fenerbahçe'yi ihya edecek: Rekor bonservisi duyurdular
Avrupa'da forma giyen milli yıldızlar şimdiden birçok kulübün transfer listesinde anılıyor. Kenan Yıldız ve Arda Güler'den sonra Ferdi Kadıoğlu'nun da rekor bonservis bedeliyle satışı gündeme geldi. Brighton'da harika bir sezon geçiren Ferdi'ye Premier Lig devi talip oldu.
2024-2025 sezonu başında 30 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon istikrarlı form grafiğiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
Brighton taraftarının üzerine titrediği 26 yaşındaki sol bek için transfer dönemi öncesi şimdiden dev kulüpler sıraya girdi.
Brighton formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 1 gol kaydetti. Sahadaki enerjisi ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken milli oyuncu, Premier Lig'in yükselen yıldızları arasında gösteriliyor.
Bu performansını A Milli Takım'a da taşıyan Ferdi, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya karşısında galibiyeti getiren golü atarak tarihi başarıda önemli rol oynamıştı.
İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre; Manchester United, Ferdi Kadıoğlu’nu uzun süredir izliyor.
Kırmızı Şeytanlar’ın milli futbolcunun performansını yakından takip ettiği ve transfer için hazırlık yaptığı aktarıldı.
Haberde Brighton’ın 26 yaşındaki sol bek için 42 milyon pound seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.
Son dönemde yaptığı rekor satışlarla kasasını dolduran Brighton'ın bu anlamda elinin güçlü olduğu ve bonservis konusunda herhangi bir şekilde indirime gitmeye de yanaşmadığına dikkat çekiliyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun Dünya Kupası'nda göstereceği performansla değerini daha da artırabileceği belirtilirken Manchester United'ın erken bir hamlede bulunup bulunmayacağı da merak konusu.
Öte yandan muhtemel bir transferde Fenerbahçe'nin de kasasını dolduracak olması Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğiyle ilgili verilecek kararda dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Fenerbahçe ile Brighton arasında yapılan anlaşma gereği; Ferdi Kadıoğlu'nun sonraki satışından sarı lacivertli kulübün yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor.
Bu doğrultuda olası bir satışta Fenerbahçe Ferdi Kadoğlu'ndan önemli bir gelir elde edecek.