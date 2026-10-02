Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada forma giyemeyen Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, geleceğine ilişkin iddiaları da beraberinde getirmişti.

INTER YENİ SÖZLEŞME İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Inter yönetimi, 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

Milano temsilcisinin, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcuyla yola devam etmek istediği belirtildi.

SÜPER LİG İHTİMALİ GÜNDEMDEYDİ

Son dönemde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile yeniden pazarlık masasına oturması, transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme oldu.

2023 yılında İtalyan ekibiyle dört yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcunun yeni kontrata imza atıp atmayacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.