Galatasaray’ın 29 yaşındaki milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sezon başında Trabzonspor’dan transfer olan tecrübeli file bekçisi, Devler Ligi’nde ilk sezonunda etkileyici bir grafik sergiliyor. Daha önce Trabzonspor’da yalnızca elemelerde forma giyen Uğurcan, Avrupa’nın en üst düzey kulüp turnuvasında hızla uyum sağlayarak fark yarattı.

Lig aşamasında toplam 698 dakika sahada kalan Uğurcan, maç başına ortalama 87,25 dakika oynadı. Bu süreçte maç başına 0,63 kilometre yol kat ederken, kısa sprintlerde 21,85 km/s hıza ulaştı ve kalede üst düzey hareketlilik ortaya koydu. 8 haftalık dönemde 23 kritik kurtarış yapan milli kaleci, kalesinde 11 gol görmesine rağmen Liverpool ve Ajax karşılaşmalarında kalesini gole kapattı. Penaltı kurtaran 10 kaleciden biri olan Uğurcan, gecenin en iyi kurtarışları listesine 4 kez girdi: Liverpool (2. hafta), Monaco (6. hafta), Atletico Madrid (7. hafta) ve Manchester City (8. hafta).

MİLLİ KALECİ PAS İSABETİNDE AVRUPA’NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Uğurcan Çakır, kurtarışlarının yanı sıra oyun kurma becerisiyle de takımına önemli katkı veriyor. UEFA istatistiklerine göre lig etabında tüm maçlarda oynayan kaleciler arasında %75,88 pas isabet oranıyla 5. sırada bulunuyor. 314 pas girişiminden 240’ını isabetli tamamlayan Uğurcan, kısa paslarda %100 başarı yakalarken (18/18), orta mesafede 138 denemeden 137’sini, uzun mesafede ise 158 denemeden 85’ini doğru şekilde ulaştırdı. Paslarının 68’i sola, 70’i sağa yönelirken toplam 351 kez topa sahip oldu. Hücumun üçüncü bölgesine 20, kritik bölgeye 10 pas göndererek oyun inşasında kilit rol üstlendi.

Lig etabında tüm maçlarda forma giyen kaleciler arasında en yüksek pas isabet oranına sahip ilk 5 isim şöyle sıralanıyor:

Yann Sommer (%83)

Gregor Kobel (%78,38)

Geronimo Rulli (%77,38)

Guglielmo Vicario (%76,75)

Uğurcan Çakır (%75,88)