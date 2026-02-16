Merih Demiral Ramazan’da memleketini unutmadı. Karamürsel’de her gün 800 kişilik iftar sofrası kuracak milli futbolcu, 29 gün boyunca toplam 23 bin 200 kişiye iftar verecek.

800 KİŞİLİK İFTAR SOFRASI KURACAK

Karamürsel doğumlu milli futbolcu, Ramazan süresince her gün 800 kişilik iftar sofrası kuracak.

19 Şubat Perşembe günü başlayacak organizasyon kapsamında 29 gün boyunca toplam 23 bin 200 kişiye iftar verilmesi planlanıyor.

Demiral’ın desteklediği organizasyonun, ilçe halkını bir araya getirmesi ve ihtiyaç sahiplerine katkı sağlaması hedefleniyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek programın, Karamürsel’de her akşam gerçekleştirilmesi planlanıyor.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Türk futbolunun önemli savunma oyuncularından Merih Demiral, 5 Mart 1998’de Kocaeli’de dünyaya geldi. Stoper mevkisinde görev yapan milli futbolcu, kariyerine Portekiz’de başladıktan sonra Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giydi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus FC ve Atalanta BC’da oynayan Demiral, gösterdiği performansla dikkat çekti. Başarılı savunmacı, kariyerini şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli Saudi FC’de sürdürüyor.