İtalya Serie A'da ikinci kez Inter ile şampiyonluğa ulaşan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Roma'ya karşı attığı gol ödüle layık görüldü.

ROMA AĞLARINA ATTIĞI FÜZE AYIN GOLÜ SEÇİLDİ

Serie A, 31'inci haftada Inter'in evinde Roma'yı 5-2 mağlup ettiği maçta Hakan Çalhanoğlu'nun uzaklardan çektiği şutla kaleci Svilar'ı çaresiz bıraktığı golü 'nisan ayının en güzel golü' olarak seçti.

SAKATLIKLARA RAĞMEN ETKİLEYİCİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Bu sezon sakatlıklar boğuşan tecrübeli orta saha oyuncusu buna rağmen Serie A'da çıktığı 22 maçta 9 gol, 4 asistle oynayarak Inter'in şampiyonluğuna önemli bir katkı sundu.

ÇİFTE MUTLULUK YAŞADI

Hakan Çalhanoğlu Serie A şampiyonluğunun yanı sıra en iyi gol ödülüyle birlikte bu hafta çifte mutluluk yaşamış oldu.