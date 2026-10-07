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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, piyasa değerinde yeni bir kariyer rekoruna ulaştı.

2024 yılında Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon Euro karşılığında transfer olan milli futbolcunun değeri, Transfermarkt'ın Premier Lig güncellemesinde yükseldi.

DEĞERİ 40 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

Transfermarkt'ın güncellemesine göre Ferdi Kadıoğlu'nun 35 milyon Euro olan piyasa değeri 5 milyon Euro'luk artışla 40 milyon Euro'ya yükseldi.

27 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmış oldu.

EN DEĞERLİ 4. TÜRK FUTBOLCU

Ferdi Kadıoğlu, yeni değeriyle Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun'un ardından en değerli 4. Türk futbolcu konumunda bulunuyor.

Bu sezon Brighton formasıyla 6 karşılaşmada görev yapan milli futbolcu İngiliz ekibinde toplamda 56 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Brighton'da taraftar oylamasıyla sezonun en iyi futbolcusu seçilmişti.