Milli yıldız Can Uzun'a hocasından uyarı: En büyük sorununu açıkladı

'ÇOK FAZLA DÜŞÜNEN BİR OYUNCU'

Can Uzun'un geçen sezonki başarılı başlangıcının ardından bu yıl aynı performansı sergileyememesinin oyuncuyu etkilediğini belirten Hütter, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl birkaç gol atarak sezona harika bir başlangıç yaptığı için şu anda biraz zorlanıyor. O, her şeyi çok fazla düşünen bir oyuncu."