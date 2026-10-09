Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun ile alakalı hocası Adi Hütter'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Milli yıldız Can Uzun'a hocasından uyarı: En büyük sorununu açıkladı
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, milli futbolcu Can Uzun'un performansını değerlendirdi. Genç yıldızın hücumdaki yeteneklerine güvendiğini belirten Hütter, en büyük eksikliğini de açıkladı.Furkan Çelik
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Frankfurt'ta gözler 20 yaşındaki oyuncuya çevrilirken Hütter, genç yıldızın yeteneklerinden şüphe duymadığını ancak oyununda geliştirmesi gereken önemli noktalar bulunduğunu ifade etti.
CAN UZUN'UN EN BÜYÜK EKSİĞİNİ AÇIKLADI
Basın toplantısında Can Uzun'un performansını değerlendiren Adi Hütter, milli futbolcunun özellikle topsuz oyunda gelişim göstermesi gerektiğini belirtti.
Genç oyuncunun ikili mücadele kazanabilecek fiziksel ve teknik özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Hütter, top kayıplarının ardından savunmaya yeterince hızlı geçemediğine dikkat çekti.
Alman ekibinin teknik direktörüne göre Uzun'un hücumdaki yaratıcılığını savunma disipliniyle desteklemesi, gelişiminde önemli rol oynayacak.
'ÇOK FAZLA DÜŞÜNEN BİR OYUNCU'
Can Uzun'un geçen sezonki başarılı başlangıcının ardından bu yıl aynı performansı sergileyememesinin oyuncuyu etkilediğini belirten Hütter, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen yıl birkaç gol atarak sezona harika bir başlangıç yaptığı için şu anda biraz zorlanıyor. O, her şeyi çok fazla düşünen bir oyuncu."
Hütter, genç futbolcunun üzerindeki baskıyı artırmak yerine kendisiyle olumlu iletişim kurmayı tercih ettiğini dile getirdi.
'BİR GÜN HER ŞEY YOLUNA GİRECEK'
Can Uzun'un yeniden eski performansına ulaşacağına inandığını söyleyen Hütter, sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.
Deneyimli teknik adam, "Her şeye rağmen onlara karşı sabırlı olmak ve olumlu iletişim kurmak gerekiyor. O zaman bir gün her şey yoluna girecek" ifadelerini kullandı.
Hütter ayrıca Can Uzun için özel bir uygulamaya ihtiyaç olmadığını, genç oyuncuya güven verirken eksik yönlerini geliştirmesine yardımcı olmaları gerektiğini belirtti.
HÜCUM PERFORMANSINA GÜVENİ TAM
Can Uzun'un hücumda hala takımına önemli katkılar sağladığını belirten Adi Hütter, milli futbolcunun birçok tehlikeli pozisyonun hazırlanmasında etkili olduğunu söyledi.
Savunma performansında da ilerleme kaydettiğini ifade eden Hütter, genç oyuncunun yeniden istikrarlı şekilde gol ve asist üretmeye başlamasını bekliyor.
Eintracht Frankfurt'ta henüz sezonun ilk galibiyeti alınamazken teknik heyet, Can Uzun'un hücumdaki yaratıcılığının takımın toparlanma sürecinde önemli rol oynayacağına inanıyor.