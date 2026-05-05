Galatasaray’da yeni sezon kadro planlaması şekillenirken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin uzağında kalan milli futbolcu Kaan Ayhan, veda hazırlığında. Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezon planları arasında yer almayan 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerine doğduğu topraklarda devam etmesi bekleniyor.

YUVAYA DÖNÜŞ: SCHALKE 04 İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

2020 yılında Almanya macerasına ara vererek İtalya’nın yolunu tutan, ardından Galatasaray’a imza atan Kaan Ayhan için en güçlü seçenek, altyapısından yetiştiği Schalke 04. Bundesliga 2’de sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek yeniden Bundesliga’ya yükselen Gelsenkirchen ekibi, eski oyuncusunu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Gelsenkirchen doğumlu olan ve futbol temelini 2009 yılında Schalke altyapısında alan tecrübeli oyuncunun da kariyerini yurt dışında noktalamak istediği ve bu transfere oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Kaan Ayhan, bu sezon sergilediği performansla eleştirilerin odağı oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 27 maçta şans bulan deneyimli savunmacı, yalnızca 715 dakika sahada kalabildi. Süre aldığı maçlarda özellikle fiziksel form durumuyla geçer not alamayan Kaan'ın, sarı-kırmızılı formayla olan 3.5 yıllık serüveni bu yaz son bulacak gibi görünüyor.