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Kaynak: AA

Türk yelkenciler, İtalya'nın Riva del Garda kentinde düzenlenen RS Feva Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, 166 ekibin katıldığı şampiyonada Türkiye'yi dört ekip temsil etti. Mehmet Akbaş ve Ada Bengi ikilisi, RS Feva karışık kategorisinde ikinci sırayı alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Şampiyonada Zeynep Dilber ve Chiara Ela Aliberti, kızlar kategorisini 8. sırada tamamlarken Asya Mira Yapan ve Defne Özkorkut ikilisi 12. sırada yer aldı. Emir Keleş ve Alp İlhan Sincer ise gümüş grupta 6. sırayı elde etti.

Mehmet Akbaş ve Ada Bengi'nin kazandığı gümüş madalyayla Türkiye, RS Feva Avrupa Şampiyonası'nı kürsü başarısıyla tamamladı.