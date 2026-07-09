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Kaynak: AA

Milli yelkenci Doğukan Kandemir, Türkiye yelken tarihinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Artvin'in Hopa ilçesinden 26 Haziran'da denize açılan Kandemir, "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 gün 9 saat 40 dakikada tamamladı.

HOPA'DAN İSKENDERUN'A UZANAN REKOR

Doğukan Kandemir, Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından Hopa'dan yola çıktı.

Milli yelkenci, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i yalnızca rüzgar gücüyle geçerek İskenderun'a ulaştı. Kandemir, bu zorlu parkuru 11 gün 9 saat 40 dakikada tamamlayarak "Solo Türkiye Turu Rekoru"nun sahibi oldu.

'HEDEFİMDEN DAHA HIZLI BİTTİ'

İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü'nde düzenlenen törenle ödülünü alan Doğukan Kandemir, parkuru beklediğinden daha kısa sürede tamamladığını söyledi.

Daha önce aynı rotayı iki kişi olarak geçtiğini hatırlatan Kandemir, "Şimdi tek başıma aynı parkuru 11 gün 9 saat 40 dakikada tamamladım. Aslında benim koyduğum hedeften daha da hızlı bitti. Bu sebeple çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

TÖRENLE ÖDÜLÜNÜ ALDI

İskenderun'daki ödül törenine İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Binbaşı Onur Emir, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel ve İskenderun Yelken Kulübü Başkanı Meriç Özkaya da katıldı.