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Kaynak: AA

Sadece rüzgar gücünü kullanarak Hopa’dan Hatay’a kadar olan parkuru en hızlı sürede tamamlamayı hedefleyen Kandemir, Türkiye Yelken Federasyonu hakeminin gözetiminde hazırlık sürecini tamamladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kandemir, daha önce ekipli şekilde geçtiği parkuru bu kez tek başına ve daha kısa sürede tamamlamak istediğini belirtti.

Mevcut rekorun altında bir derece elde etmeyi amaçladığını söyleyen sporcu, “15 gün 6 saatlik sürenin altına inilen her dakika benim için başarıdır. Hedefim parkuru 13 günün altında bitirmek.” ifadelerini kullandı.

En büyük zorluğun uyku ve dinlenme eksikliği olacağını vurgulayan Kandemir, tek başına seyir halinde olduğu için dümeni devredemeyeceğini ve uzun süreli dinlenme imkanının olmayacağını söyledi.

Parkur boyunca hava durumunu yakından takip edeceğini aktaran Kandemir, başlangıçta kuzeye ilerleyip yaklaşık bir gün sonra rotasını batıya çevirerek Sinop İnceburun’a ulaşmayı planladığını belirtti.

İzmir’in Foça ilçesinde yelkene başladığını ifade eden sporcu, bugüne kadar uluslararası birçok yarışta yer aldığını ve Türkiye’yi yurt dışında temsil ettiğini kaydetti.

Hakem kontrolünde teknesinin motoru mühürlendikten sonra Hopa Sahil Güvenlik ekiplerinin eşliğinde limandan ayrılan Kandemir, rekor denemesi için yelken açtı.

1500 deniz mili uzunluğundaki parkurda Kandemir’in hedefi, daha önce 15 gün 6 saat 41 dakikalık dereceyle rekoru elinde bulunduran Başak Mireli’yi geride bırakmak.

Yolculuğun Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz üzerinden ilerleyerek Hatay’ın İskenderun Limanı’nda sona ermesi planlanıyor.