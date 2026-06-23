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Kaynak: AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Türk Hava Yolları Spor Kulübü’nde forma giyen orta oyuncu Karmen Aksoy’un ameliyat edildiği bildirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasında, "Oyuncumuz Karmen Aksoy, Türkiye-Belçika karşılaşmasında yaşadığı ön çapraz bağ yaralanmasının ardından Acıbadem Taksim Hastanesi'nde TVF Sağlık Ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci başlatılmış olup sahalara dönüşü sağlık ekibimizin gözetiminde, iyileşme sürecine bağlı olarak planlanacaktır." denildi.

22 yaşındaki voleybolcu, milli takımın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Belçika ile oynadığı maçın ilk setinde sakatlanarak sahayı terk etmişti.