2020-2025 döneminde Ons Jabeur ile çalışan ve bu sezon Zeynep Sönmez’in ekibine katılan Jellali, Roma Açık Tenis Turnuvası öncesinde milli sporcunun form durumu ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da toprak korta yönelik iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Jellali, yaklaşık 10 günlük antrenmanla zemine uyum sağladıklarını aktardı. Sönmez’in geçmişte bu zeminde zorlandığını ancak gelişim gösterdiğini ve her turnuvada ilerleme kaydetmesini beklediklerini dile getirdi.

Hedeflere ilişkin konuşan deneyimli antrenör, her hafta daha iyi seviyeye ulaşmanın öncelikleri olduğunu, oyuncusuyla birlikte sürekli gelişim odaklı çalıştıklarını söyledi.

Zeynep Sönmez’in her rakiple mücadele edebilecek seviyeye geldiğini vurgulayan Jellali, mevcut durumda bile üst sıralardaki oyuncularla karşılaşmaktan çekinmediklerini, ilk 10 ve ilk 3 seviyesindeki isimlerle rekabet edebileceklerine inandıklarını belirtti.

Tenisin hem fiziksel hem zihinsel yönüne dikkat çeken Jellali, teknik açıdan servis, forehand ve backhand başta olmak üzere birçok alanda gelişim hedeflediklerini, ilerlemenin performansı doğrudan yukarı taşıyacağını ifade etti.

Türkiye’nin genç tenisçiyle yeni bir umut yakaladığını söyleyen Jellali, daha önce Ons Jabeur ile benzer bir süreç yaşadığını, bu tür sorumlulukların kendisi için hem büyük bir görev hem de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.