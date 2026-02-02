Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan güncel sıralama, sezonun ilk grand slam organizasyonu olan Avustralya Açık’ın sona ermesinin ardından güncel liste yenilendi. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmezin sıralaması ise belli oldu.
MİLLİ TENİSÇİDEN TARİHİ BAŞARI
Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan Zeynep Sönmez, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.
23 yaşındaki milli tenisçi, geçtiğimiz yıl dünya sıralamasında 69. basamağa kadar çıkarak kariyerinin en iyi derecesine ulaşmıştı.