Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turu başarıyla geçti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'da ilk turu geçti - Resim : 1

Dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, tek kadınlar ilk turunda 28 numaralı seribaşı ABD'li Ann Li ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, 5-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'da ilk turu geçti - Resim : 2

İKİNCİ KEZ ANA TABLODA

Kariyerinde ikinci kez Wimbledon ana tablosunda mücadele eden Zeynep Sönmez, turnuvaya galibiyetle başlayarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Milli tenisçi, ikinci turda oynayacağı karşılaşmayı da kazanması halinde kariyerinin en iyi Wimbledon derecesine ulaşma şansı yakalayacak.