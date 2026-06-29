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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turu başarıyla geçti.

Dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, tek kadınlar ilk turunda 28 numaralı seribaşı ABD'li Ann Li ile karşı karşıya geldi.

🇹🇷Zeynep Sönmez Wimbledon'da 2. turda!



🎾 Sporcumuz, tek kadınlar ilk tur maçında 28 numaralı seribaşı 🇺🇲Ann Li'yi 2-1 yendi! 👏



🆚 5-7, 6-1 ve 4-6#Wimbledon pic.twitter.com/ujq7NVhFaE — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 29, 2026

Milli sporcu, 5-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

İKİNCİ KEZ ANA TABLODA

Kariyerinde ikinci kez Wimbledon ana tablosunda mücadele eden Zeynep Sönmez, turnuvaya galibiyetle başlayarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Milli tenisçi, ikinci turda oynayacağı karşılaşmayı da kazanması halinde kariyerinin en iyi Wimbledon derecesine ulaşma şansı yakalayacak.