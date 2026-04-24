İspanya’nın başkenti Madrid’de devam eden Madrid Açık Tenis Turnuvası’nın 2. turunda, İspanyol Cristina Bucsa’yı setlerde 2-1 mağlup eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. tura yükseldi.

ZORLU RAKİBE KARŞI ÖNEMLİ GALİBİYET

İspanya’nın bir numaralı kadın tenisçisi olarak gösterilen Cristina Bucsa karşısında etkili bir performans sergileyen Zeynep Sönmez, rakibini seyircisi önünde mağlup etmeyi başardı.

MAÇA HIZLI BAŞLANGIÇ

Maça hızlı başlayan Zeynep, ilk seti 6-1 gibi net bir skorla kazandı. İkinci sette 3-0 öne geçmesine rağmen servis hataları ve Bucsa’nın yükselen performansı nedeniyle seti tie-break’te 7-6 kaybederek maçı final setine taşıdı.

FİNAL SETİNDE ÜSTÜN OYUN

Son sette oyundaki kontrolünü yeniden ele alan milli tenisçi, rakibini 6-2 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

ZEYNEP’TEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından konuşan Zeynep Sönmez, “Çok zorlu bir maçtı. Kazandığım için mutluyum. Cristina çok iyi bir oyuncu, onunla aynı kortta oynamak benim için değerliydi” dedi.

İSPANYOL BASININDA YANKI

İspanyol basınında yapılan yorumlarda Zeynep’in performansının dikkat çekici olduğu ve turnuvada daha ileri gidebileceği vurgulandı. “Cristina, Türk duvarını geçemiyor” ifadeleri öne çıktı.

SIRADAKİ RAKİP SİERRA

Tribünlerdeki Türk taraftarların desteğini arkasına alan Zeynep Sönmez’in 3. turdaki rakibi Arjantinli Solana Sierra olacak.