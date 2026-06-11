Libema Open’da milli tenisçi Zeynep Sönmez 5 numaralı seri başı Anastasia Potapova'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.
ZEYNEP SÖNMEZ'İN RAKİBİNİN İKİNCİ SETTE ÇEKİLDİ
İlk seti 6-1 kazanan Zeynep Sönmez, ikinci sette 2-0 öne geçmesinin ardından rakibi Potapova'nın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle maçtan çekilmesiyle çeyrek finale adını yazdırdı.
Maçın sona ermesinin ardından Zeynep, rakibinin yanına giderek iyi dileklerini sundu.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?
Zeynep Sönmez çeyrek finalde Magda Linette-Mia Pohankova maçının galibiyle karşılaşacak.