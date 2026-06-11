Libema Open’da milli tenisçi Zeynep Sönmez 5 numaralı seri başı Anastasia Potapova'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Rosmalen Şampiyonası'nda 2. tura yükseldiMilli tenisçi Zeynep Sönmez Rosmalen Şampiyonası'nda 2. tura yükseldiSpor

ZEYNEP SÖNMEZ'İN RAKİBİNİN İKİNCİ SETTE ÇEKİLDİ

İlk seti 6-1 kazanan Zeynep Sönmez, ikinci sette 2-0 öne geçmesinin ardından rakibi Potapova'nın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle maçtan çekilmesiyle çeyrek finale adını yazdırdı.

Maçın sona ermesinin ardından Zeynep, rakibinin yanına giderek iyi dileklerini sundu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez çeyrek finale çıktı - Resim : 2

ÇEYREK FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

Zeynep Sönmez çeyrek finalde Magda Linette-Mia Pohankova maçının galibiyle karşılaşacak.