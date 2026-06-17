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Türk tenisinin yükselen isimlerinden Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen Figueira da Foz Ladies Turnuvası'nda önemli bir başarı elde etti.

Milli sporcu, turnuvadaki başarılı performansını sürdürerek çeyrek finale yükseldi ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Ayla Aksu, elde ettiği sonuçla kariyerinde ilk kez bir WTA 125 turnuvasında son sekiz oyuncu arasına kalma başarısı gösterdi.

Daha önce bu seviyedeki organizasyonlarda çeyrek final göremeyen milli tenisçi, Portekiz'deki performansıyla kariyer rekorunu geliştirdi.