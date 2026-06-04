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Türk tenisi tarihi bir başarıya tanıklık etti. Milli sporcu Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta tekerlekli sandalye tenisinin quad kategorisinde yarı finalde dünya 1 numarası ve turnuvanın bir numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşı karşıya geldi.

DÜNYA 1 NUMARASINI DEVİRDİ

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Ahmet Kaplan, güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Karşılaşma boyunca ortaya koyduğu mücadele ve oyun kalitesiyle dikkat çeken milli sporcu, kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza attı.

TÜRK TENİSİNDE BİR İLK

Bu sonuçla Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta tekerlekli sandalye tekler kategorisinde finale yükselen ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti.