Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye büyük başarıya imza attı. Milli sporcular organizasyonu toplam 22 madalyayla tamamlarken, taekwondoda takım halinde Avrupa şampiyonluğu elde edildi.

TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Milli takım, taekwondoda 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel klasmanda Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Türkiye böylece 2022 ve 2024’ün ardından üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip ayrıca Avrupa Şampiyonaları tarihinde toplam 9. kez takım halinde şampiyon oldu.

SON GÜN 5 MADALYA GELDİ

Şampiyonanın son gününde milli sporcular 1 altın ve 4 bronz madalya kazandı.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül Avrupa şampiyonu olurken, +73 kiloda Nafia Kuş Aydın bronz madalya elde etti.

Para tekvandoda ise erkekler +80 kiloda Adem Arda Özkul ile Osman Ertürk, kadınlar +65 kiloda Fatma Nur Yoldaş bronz madalya kazandı.

İSPANYA’YI GERİDE BIRAKTIK

Türkiye, Avrupa Taekwondo Şampiyonaları tarihinde toplam altın madalya sayısında da zirveye yerleşti.

Milli takım, 66 altın madalyaya ulaşarak 64 altın madalyası bulunan İspanya’yı geride bıraktı.

Türkiye Avrupa Şampiyonaları tarihinin en çok altın madalya kazanan ülkesi oldu.

PARA TEKVANDODA DA ZİRVE TÜRKİYE’NİN

Para tekvandoda da milli sporcular büyük başarı elde etti. Türkiye organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 14 madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip hem kadınlarda hem erkeklerde takım halinde Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

ALTIN MADALYA KAZANAN İSİMLER

Türkiye’ye altın madalya getiren sporcular şöyle:

Elif Sude Akgül (49 kg)

Merve Dinçel Kavurat (53 kg)

Berkay Erer (68 kg)

Mahmut Bozteke (Para Taekwondo 63 kg)

Yusuf Yünaçtı (Para Taekwondo 70 kg)

Gamze Özcan (Para Taekwondo 57 kg)