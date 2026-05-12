Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası’nda milli sporcular başarılı performanslarını sürdürdü. Şampiyonanın ikinci gününde ay-yıldızlı ekip, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

MERVE DİNÇEL YENİDEN AVRUPA ŞAMPİYONU

Kadınlar 53 kiloda mücadele eden son iki dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, kariyerine bir Avrupa şampiyonluğu daha ekledi. Milli sporcu, 2022 yılının ardından yeniden zirveye çıktı.

MAHMUT BOZTEKE TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Mahmut Bozteke de başarılarına bir yenisini ekledi.

K44 63 kiloda mücadele eden milli sporcu kariyerinin 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

GAMZE ÖZCAN’DAN 6. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Paris 2024 Paralimpik Oyunları gümüş madalyalı sporcusu Gamze Özcan da altın madalya kazanan isimler arasında yer aldı. K44 57 kiloda mücadele eden milli sporcu Avrupa şampiyonluğuna 6. kez ulaştı.

TÜRKİYE MADALYA SAYISINI 12’YE ÇIKARDI

Para taekwondoda K44 52 kiloda mücadele eden Meryem Betül Çavdar gümüş madalya kazandı.

57 kiloda Tuana Çelik ile erkekler 58 kiloda Enes Kaplan ise bronz madalya elde etti.

Türkiye ilk iki gün sonunda toplam 12 madalyaya ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip organizasyonda şu ana kadar 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya topladı.

GÖZLER ÜÇÜNCÜ GÜNDE

Dört gün sürecek şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcular yeniden tatamiye çıkacak.

Türkiye adına 4 taekwondocu ve 6 para taekwondocu madalya mücadelesi verecek.