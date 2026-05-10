Dört gün sürecek şampiyona, aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyacak.

Son iki Avrupa şampiyonasını takım sıralamasında zirvede tamamlayan milli tekvandocular, 1976 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda 8 kez takım halinde şampiyonluk elde etti.

Milli sporcular, Avrupa Şampiyonası tarihinde toplam 64 altın, 69 gümüş ve 60 bronz olmak üzere 193 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Para tekvando milli takımı da son iki Avrupa şampiyonasında takım klasmanını ilk sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

TEKVANDO

Kadınlar: Emine Gögebakan (46 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (62 kilo), Işıl Zafer (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)

Erkekler: Kaan Yelaldı (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), İbrahim Öter (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (74 kilo), Yiğithan Kılıç (80 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

PARA TEKVANDO

Kadınlar: Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Lütfiye Özdağ (52 kilo), Gamze Özcan (57 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo), Rümeysa Karagöz (65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo), Sümeyye Sude Öztunç (+65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Hamza Tarhan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Haktan Keskin (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Kerem Çetinkaya (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo), Osman Ertürk (+80 kilo)